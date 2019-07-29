"Спартак-2" сыграл вничью с "Армавиром" в гостевом матче пятого тура Олимп-ФНЛ

ТАСС, 29 июля. Московский клуб "Спартак-2" на выезде сыграл вничью с "Армавиром" со счетом 1:1 в матче пятого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Армавире на стадионе "Юность".

В составе "Армавира" отличился нападающий Амур Калмыков (20-я минута), у "Спартака-2" гол на свой счет записал Михаил Игнатов (51). В стартовом составе "Армавира" на поле вышел бывший защитник "Спартака" Денис Кутин.

"Армавир" и "Спартак-2" встречались в пятый раз в истории, две победы на счету московской команды, один раз сильнее оказался армавирский клуб, и еще две встречи завершились вничью.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Лашей Верулидзе (Владикавказ), который был главным арбитром на встрече этих же команд в первом круге прошлого сезона ("Армавир" одержал победу в Москве со счетом 2:1).

В турнирной таблице после пяти туров "Спартак-2" расположился на седьмой строчке (8 очков), "Армавир" занимает 14-е место (5 очков). Лидируют "Химки", набравшие 13 очков и опережающие по дополнительным показателям томскую "Томь" и московское "Чертаново", у которых в активе столько же баллов.

В шестом туре "Спартак-2" на выезде сыграет с владивостокским "Лучом", матч состоится 3 августа. "Армавир" в гостях встретится с московским "Торпедо", игра пройдет 4 августа.