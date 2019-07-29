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Футбол в Испании

СМИ: "Барселона" заинтересована в покупке футболиста "Манчестер Юнайтед" Дармиана

Итальянский защитник оценивается в €10 млн

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Барселона" заинтересован в приобретении итальянского защитника английского клуба "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиана. Об этом сообщила в понедельник "Газета.Ru" со ссылкой на американский телеканал ESPN.

По информации источника, "Барселона" ищет левого защитника, а 29-летний Дармиан способен сыграть на обоих флангах. Помимо итальянца "Барселона" рассматривает возможность покупки австрийского игрока немецкой "Баварии" Давида Алабы, футболиста испанского "Бетиса" Хуниора Фирпо и игрока немецкого "Аугсбурга" Филиппа Макса. Дармиан оценивается ниже Фирпо и Макса, что привлекает каталонский клуб. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дармиана, контракт которого истекает 30 июня 2020 года, в €10 млн, Фирпо - в €25 млн, Макса - в €17 млн.

Также сообщается, что главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде хочет, чтобы клуб приобрел любого из футболистов на позицию левого защитника до конца недели, так как "Барселона" отправляется в США, где сыграет товарищеские матчи с итальянским "Наполи" и американским "Энн-Арбор".

Дармиан выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. В составе английского клуба он провел 92 матча, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами, став с командой обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы. В прошедшем сезоне итальянец провел семь матчей во всех турнирах. В составе сборной Италии он провел 36 матчей и забил один гол.

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