СМИ: футболист "Реала" Бэйл не поехал с командой на предсезонный турнир в Мюнхен

ТАСС, 29 июля. Валлийский игрок мадридского "Реала" Гарет Бэйл не поехал с командой на предсезонный турнир в немецкий Мюнхен. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

По информации источника, 30-летний игрок находится не в лучшем психологическом состоянии из-за сорвавшегося в последний момент перехода в китайский "Цзянсу Сунин". Президент "Реала" Флорентино Перес заблокировал сделку из-за слишком низкой суммы, предложенной китайским клубом за валлийца. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €60 млн.

Бэйл перешел в "Реал" летом 2013 года из английского "Тоттенхэма" за €101 млн (по данным портала Transfermarkt), контракт форварда с клубом истекает летом 2022 года. В прошедшем сезоне игрок провел за испанский клуб 42 матча в разных турнирах, забив 14 мячей и сделав семь голевых передач. Бэйл является чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании в составе "Реала". Вместе с испанским клубом нападающий четырежды выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и три раза - Суперкубок УЕФА. В составе "Тоттенхэма" Бэйл становился победителем Кубка английской лиги.

В составе сборной Уэльса нападающий провел 77 матчей, забив 31 гол. Он является лучшим бомбардиром национальной команды. Вместе со сборной он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года.