Марадона впервые встал на ноги после операции на колене

ТАСС, 30 июля. Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона, которому неделю назад была сделана операция на колене, впервые встал на ноги и прошелся по территории клиники. Это стало известно из поста, опубликованного именитым спортсменом в Instagram.

В июне Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба "Дорадос". Отмечалось, что решение было обусловлено состоянием здоровья 58-летнего аргентинца. Врачи посоветовали ему посвятить часть своего времени здоровью. Сообщалось, что Марадона перенесет две операции - на плече и на колене.

"Сегодня я шел так, как будто мне снова 15 лет. Большое спасибо моему хирургу и всем, кто заботится обо мне в клинике", - написал аргентинец, прикрепив видео с первой прогулкой после операции.

Марадона является чемпионом мира 1986 года и одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он провел 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

С июня 2005 года по август 2006 года Марадона являлся вице-президентом футбольной комиссии аргентинского клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год он тренировал сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира (2010). После этого специалист возглавлял клуб "Аль-Васл" из ОАЭ (2011-2012). 8 мая 2017 года он был назначен главным тренером клуба "Аль-Фуджайра" (ОАЭ), а в конце апреля 2018 года покинул этот пост.