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Грачева победила Блинкову в матче первого круга теннисного турнира в Вашингтоне

Также во второй круг вышла россиянка Анна Калинская, обыгравшая японку Нао Хибино

ТАСС, 30 июля. Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла соотечественницу Анну Блинкову в рамках первого круга турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $250 тыс.

Матч завершился со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу 18-летней Грачевой. Встреча длилась 2 часа 25 минут. В середине второго периода организаторы были вынуждены остановить матч из-за дождя, но вскоре игра продолжилась. Соперницей Грачевой во втором круге станет победительница пары Се Шувэй (Тайвань) - Кирстен Флипкенс (Бельгия).

В другой встрече дня 20-летняя россиянка Анна Калинская победила японку Нао Хибино. Встреча завершилась за 53 минуты со счетом 6:1, 6:1. Калинская в следующем раунде сыграет с победительницей пары Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) - Александра Киик (США).

Обе россиянки пробились в основную сетку турнира через квалификацию. Соревнования завершатся 4 августа.

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