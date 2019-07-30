Теннисистка Александрова проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе

ТАСС, 30 июля. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила гречанке Марии Саккари в рамках первого круга турнира в Сан-Хосе (США). Призовой фонд соревнований составляет около $875 тыс.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу представительницы Греции. Встреча длилась 1 час 7 минут. Спортсменки провели третью очную игру на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Победы во всех матчах одержала Саккари.

Соперницей гречанки во втором круге станет японка Майо Хиби, победившая в стартовом раунде венгерку Тимею Бабош. Матч пройдет в ночь на 1 августа.

Турнир в Сан-Хосе завершится 4 августа.