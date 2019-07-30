Де Росси: Аргентина сходит с ума по футболу сильнее, чем Рим

ТАСС, 30 июля. Аргентинские болельщики больны футболом сильнее, чем итальянские фанаты. Об этом сказал бывший капитан итальянской "Ромы" Даниэле Де Росси, чьи слова в Twitter приводит журналист Хуан Аранго.
По окончании прошедшего сезона Де Росси покинул "Рому" и перешел в "Бока Хуниорс". Итальянский клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новое соглашение.
De Rossi: “I asked myself that. I lived during 20 years in a crazy environment, where football is 24 hours a day. I could choose a place where I can be relaxed and professional, but I only know one thing- seriousness. I chose to live in a place with the crazyiest football fans”— Juan G. Arango (@JuanG_Arango) July 29, 2019
"Я 36 лет прожил в одном месте и боялся ехать сюда с семьей, но был уверен, что это необходимо. Этот шаг вызвал во взрослом мужчине большой страх. Все, что я здесь вижу, подтверждает правильность моего решения, поэтому мне не нужно что-то еще, ведь я просто приехал играть в футбол", - сказал Де Росси.
"20 лет я жил в сумасшедшей среде, где футболом больны 24 часа в сутки. Мог поехать в спокойное место или туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме. Я выбрал второй вариант и уверен, что моя семья тоже этим насладится. Аргентина - страна с самыми сумасшедшими болельщиками в мире", - добавил полузащитник.
Де Росси провел за "Рому" 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевые передачи. Полузащитник дважды становился обладателем Суперкубка Италии, один раз - Кубка Италии. Кроме того, в составе сборной страны Де Росси выиграл золото чемпионата мира по футболу в 2006 году.