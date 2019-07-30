Де Росси: Аргентина сходит с ума по футболу сильнее, чем Рим

По окончании прошедшего сезона Де Росси покинул "Рому" и перешел в "Бока Хуниорс". Итальянский клуб, за который он выступал на протяжении всей карьеры, не предложил ему новое соглашение.

"Я 36 лет прожил в одном месте и боялся ехать сюда с семьей, но был уверен, что это необходимо. Этот шаг вызвал во взрослом мужчине большой страх. Все, что я здесь вижу, подтверждает правильность моего решения, поэтому мне не нужно что-то еще, ведь я просто приехал играть в футбол", - сказал Де Росси.

"20 лет я жил в сумасшедшей среде, где футболом больны 24 часа в сутки. Мог поехать в спокойное место или туда, где по футболу сходят с ума сильнее, чем в Риме. Я выбрал второй вариант и уверен, что моя семья тоже этим насладится. Аргентина - страна с самыми сумасшедшими болельщиками в мире", - добавил полузащитник.

Де Росси провел за "Рому" 616 матчей, забив 63 мяча и отдав 54 голевые передачи. Полузащитник дважды становился обладателем Суперкубка Италии, один раз - Кубка Италии. Кроме того, в составе сборной страны Де Росси выиграл золото чемпионата мира по футболу в 2006 году.