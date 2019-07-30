Россиянка Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Сан-Хосе

ТАСС, 30 июля. Российская теннисистка Дарья Касаткина победила румынку Михаэлу Бузэрнеску в рамках первого круга турнира в Сан-Хосе (США). Призовой фонд соревнований составляет около $875 тыс.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу 22-летней россиянки. Встреча длилась 1 час 5 минут. Спортсменки впервые встретились на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Соперницей Касаткиной во втором круге станет украинка Элина Свитолина, имеющая первый номер посева в Сан-Хосе. Россиянка получила специальное приглашение (уайлд-кард) на участие в основной сетке. Матч пройдет в ночь на 1 августа.

Турнир в Сан-Хосе завершится 4 августа.