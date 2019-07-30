Корейская футбольная лига раскритиковала "Ювентус" из-за инцидента с Роналду

ТАСС, 30 июля. Корейская футбольная лига (КФЛ) направила ноту протеста итальянскому футбольному клубу "Ювентус" в связи с отсутствием Криштиану Роналду в составе команды в товарищеском матче в Сеуле с южнокорейскими футболистами. Об этом во вторник сообщает агентство Yonhap.

"Мы направили ноту протеста "Ювентусу" из-за несоблюдения клубом условий контракта [с КФЛ], - заявил представитель лиги Ким Джин Хён. - Роналду не вышел на поле, игроки "Ювентуса" не провели встречу с болельщиками, а сам матч начался с задержкой на один час". Он отметил, что КФЛ также оповестит руководство итальянской Серии А и Азиатской конфедерации футбола о конфликте с "Ювентусом".

Встреча южнокорейских футболистов с игроками итальянского клуба прошла 26 июля в столице Республики Корея. Матч завершился со счетом 3:3.

Последний раз Роналду посещал Южную Корею в 2007 году. Тогда в составе британского "Манчестер Юнайтед" он сумел забить гол в товарищеском матче с командой футбольного клуба "Сеул", который в итоге уступил со счетом 0:4.