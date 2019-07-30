СМИ: власти Бразилии запретили бывшему футболисту Роналдиньо покидать страну

ТАСС, 30 июля. Власти Бразилии наложили запрет на бывшего футболиста национальной сборной страны и испанской "Барселоны" Роналдиньо на выезд из страны. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на бразильское издание Folha de Sao Paulo.

По информации источника, запрет связан со штрафом в размере €2,3 млн, который был наложен на Роналдиньо за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в бразильском городе Порту-Алегри. Также ему предъявили обвинения в том, что он нанес урон лесу и почве в процессе строительства. Помимо запрета на выезд из страны, у 39-летнего спортсмена заблокировали 57 объектов недвижимости.

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015 году.

В составе "Барселоны" (2003-2008) Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за "Милан" (2008-2011), он выигрывал чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии

Международной федерации футбола, также в 2005 году он удостаивался награды "Золотой мяч", которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы. В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.