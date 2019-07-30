СМИ: сын бывшего чемпиона мира Кастильо госпитализирован после спарринга

ТАСС, 30 июля. Сын бывшего чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканца Хосе Луиса Кастильо Кристиан госпитализирован из-за травмы мозга, которую он получил во время спарринга. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

По информации источника, 23-летний Кристиан Кастильо находился на заключительном этапе подготовки ко второму бою в карьере, в спарринге он получил удар в голову, после чего у него ухудшилось самочувствие. Он потерял сознание, позднее его доставили в больницу, где ему сделали операцию.

"Мы молимся за здоровье Кристиана. Он сын моего друга и бывшего чемпиона мира Хосе Луиса Кастильо. Так что я вас прошу, помолитесь вместе с нами", - сказал промоутер мексиканского боксера Фернандо Бельтран.

Кристиан Кастильо провел один поединок, одержав победу. Хосе Луис Кастильо провел 80 боев, одержав 66 побед (57 - нокаутом) и потерпев 13 поражений, еще в одном поединке была зафиксирована ничья. Он владел титулом чемпиона мира WBC в весовой категории до 61,23 кг в 2000-2002, 2004-2005 годах. Последний поединок в ноябре 2014 года, проиграв россиянину Руслану Проводникову техническим нокаутом в пятом раунде.

23 июля российский боксер Максим Дадашев скончался в США в результате травм, полученных во время боя, состоявшегося в ночь на 20 июля. 28-летний Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.