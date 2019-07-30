ФНЛ отправила в КДК материалы по инциденту с футболистом "Краснодара-2" Черниковым

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Футбольная национальная лига (ФНЛ) передала Контрольно-дисциплинарному комитету (КДК) Российского футбольного союза (РФС) материалы, связанные с инцидентом с участием футболиста "Краснодара-2" Александра Черникова в матче первенства Олимп-ФНЛ с "Енисеем". Об этом ТАСС во вторник рассказал президент лиги Игорь Ефремов.

В концовке воскресного матча пятого тура, который прошел в Красноярске, в результате инцидента Черников получил красную карточку. Телеканал "Матч ТВ" сообщал, что в том эпизоде он оскорбил игрока соперника Шамиля Гасанова по национальному признаку.

"У нас есть информация о том, что футболист "Краснодара-2" обозвал соперника во время матча, но точного содержания оскорбления мы не знаем. Не отражено это ни в протоколе матча, ни в дополнении к нему, в том числе не сообщал судья об этом и делегату встречи, - сказал Ефремов. - Вместе с тем, все необходимые материалы по указанному эпизоду со стороны ФНЛ были переданы КДК РФС [Российского футбольного союза], и я бы воздержался от преждевременных комментариев до момента выяснения всех обстоятельств данного эпизода".

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Краснодара-2".