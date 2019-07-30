Серебряный призер ОИ-2018 сноубордист Пэррот рассказал, что смог победить рак

ТАСС, 30 июля. Канадский сноубордист Макс Пэррот, который пропустил прошедший сезон из-за онкологического заболевания, заявил, что победил болезнь. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

21 декабря 2018 года у спортсмена был диагностирован лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина).

"Быть может, я слишком рано решил вернуться, но такой уж я есть. Я смог победить рак, но тело еще не пришло в форму. Я ощущаю то, как мышцы возвращаются в норму, но впереди меня ждет еще очень много работы", - заявил Пэррот.

25-летний спортсмен является серебряным призером Олимпийских игр в Пхёнчхане в слоупстайле, пятикратным победителем Всемирных зимних экстремальных игр (Х-Games) в слоупстайле и биг-эйре.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.