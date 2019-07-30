Умерла финская лыжница Мона-Лиза Ноусиайнен

ТАСС, 30 июля. Финская лыжница Мона-Лиза Ноусиайнен умерла на 37-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на финский телеканал Yle.

Подробности произошедшего не уточняются.

Ноусиайнен начала выступать на взрослом уровне в 2002 году. За время своей карьеры она один раз побеждала в спринте на этапе Кубка мира в Чехии, а также завоевывала золотую и две серебряные медали на этапах Кубка мира в Сочи и Чехии в командном спринте. В ее активе три золотые, одна серебряная и одна бронзовая награды юношеских мировых первенств.

Лыжница завершила карьеру после того, как ее не взяли в состав сборной на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане, на Играх в Сочи Ноусиайнен смогла дойти до 1/4 финала в спринте.