Международные соревнования по горному бегу завершились на курорте в КЧР

ЧЕРКЕССК, 30 июля. /ТАСС/. Ежегодные международные соревнования по горному бегу Архыз Sky Race прошли на курорте "Архыз" Карачаево-Черкесской Республики. Около 70 спортсменов приняли участие в забегах на 6, 11, 30, 50 и, впервые, 80 км. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании "Курорты Северного Кавказа".

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии завершились международные соревнования по горному бегу, скайраннингу [способ передвижения по горной местности] и трейлраннингу [бег по природному рельефу в свободном темпе] Архыз Sky Race. Главным рекордсменом фестиваля стал бегун из Москвы Илья Цыганков - спортсмену удалось преодолеть горную дистанцию в 80 километров за 18 часов 51 минуту. Маршрут был покорен впервые за время проведения фестиваля", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, около 70 участников пробежали дистанции в 6, 11, 30, 50 и 80 километров по горной и пересеченной местности. Участники соревнований преодолели высокогорные маршруты различного уровня сложности, проходящие через Софийские озера, перевалы Федосеева и Агур, озеро Кяфар, поляну Таулу и плато Губулу.

Победителем на дистанции в 50 км стал россиянин Алексей Шевченко, он пробежал маршрут за 11 часов, второе место забрал французский спортсмен Тьерри Кюссаку, Каролина Дергунова стала третьей. На маршруте в 30 км первыми к финишу в своих категориях пришли Дмитрий Шадрин и Елена Чотчаева, на дистанции в 11 км победу одержали Людмила Тимофеева и Павел Климов, а на самом коротком маршруте в 6 км первыми стали Яков Голуб и Ольга Романова.

Победители каждой категории соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.