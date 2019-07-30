Боксера Дадашева похоронят 4 августа на Петергофском кладбище

"Максим Дадашев был лезгин по национальности. Он будет похоронен в соответствии с мусульманскими обычаями. Похороны пройдут 4 августа на Петергофском кладбище", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Боксера Максима Дадашева, который скончался в США после поединка, похоронят на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, сообщили ТАСС в команде боксера.

Эту информацию ТАСС также подтвердили в Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга.

Прощание с Дадашевым состоится 4 августа в Петергофском морге Николаевской больницы, начало - 09:00 мск.

В ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену была проведена трепанация черепа. 23 июля команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет.

Дадашев родился в 1990 году в Ленинграде, здесь же он начал тренироваться. Спортсмен закончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д. Ф. Устинова. Всего он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.