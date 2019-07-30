СМИ: футболист "Спартака" Адриано в ближайшее время может перейти в "Палмейрас"

Отмечается, что трансфер находится на стадии оформления документов, о переходе 32-летнего бразильца может быть объявлено в ближайшее время. Планируется, что форвард подпишет с "Палмейрасом" контракт на четыре года.

ТАСС, 30 июля. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Луис Адриано может перейти в бразильский "Палмейрас". Об этом в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Жиан Одди.

Адриано выступает за "Спартак" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее он выступал за бразильский "Интернасьонал", украинский "Шахтер" и итальянский "Милан". Во вторник "Спартак" объявил о переходе в китайский "Бэйцзин Гоань" бразильского полузащитника Фернандо.

"Спартак" в турнирной таблице чемпионата России сезона-2019/20 занимает 10-е место, набрав в трех матчах четыре очка, в субботу команда на выезде уступила новичку Российской премьер-лиги "Тамбову" со счетом 0:2.