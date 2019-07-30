СМИ: Джереми Лин отклонил предложение БК ЦСКА

ТАСС, 30 июля. Американский защитник китайского происхождения Джереми Лин, на протяжении десяти лет игравший за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), отклонил предложение московского ЦСКА. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Sportando.

По информации источника, 30-летний баскетболист, пребывающий в статусе свободного агента, намерен продолжить карьеру в НБА и не хочет в данный момент выступать за европейские клубы. Если предложение от клубов НБА не поступит, игрок может отправиться играть в чемпионат Китая.

Лин не был выбран на драфте НБА в 2010 году и подписал двухлетний контракт с "Голден Стэйт" летом того же года. Он отыграл сезон за команду, после чего провел год в "Нью-Йорке". В 2012 году он перешел в "Хьюстон", за который выступал два года, в 2014 году он стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс". В 2015 году он подписал контракт с клубом "Шарлотт", после чего в 2016 году перешел в "Бруклин", за который играл два года.

Сезон-2018/19 он начал в составе "Атланты", в феврале 2019 года перешел в "Торонто", с которым стал чемпионом НБА. В прошлом сезоне Лин провел в общей сложности 74 матча в регулярном сезоне, в которых в среднем набирал 9,6 очка, делал 2,4 подбора и 3,1 передачи. В плей-офф он сыграл за "Торонто" в восьми встречах, набирал в среднем 1,1 очка, делал 0,4 подбора и 0,5 передачи.

В сезоне-2018/19 ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.