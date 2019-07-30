"Слован" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 30 июля. Словацкий "Слован" обыграл в гостях со счетом 2:0 косовский "КФ Фероникели" во втором матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.

В составе "Слована" отличились аргентинский защитник Вернон де Марко (19-я минута) и венгерский полузащитник Давид Хольман (54), на 89-й минуте встречи нападающий хозяев Мевлан Зека получил вторую желтую карточку (первую он получил минутой раньше) и был удален с поля. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу словацкой команды. В третьем раунде "Слован" встретится с проигравшей командой из противостояния второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между ирландским "Дандолком" и азербайджанским "Карабахом". Первый матч в Ирландии закончился со счетом 1:1, ответная игра состоится в среду.

В еще одной встрече дня люксембургский "Дюделанж" сыграл дома вничью с северомакедонской "Шкендией 79" (1:1, первый матч - 2:1) и вышел в третий квалификационный раунд. Футболисты гостей получили три красные карточки.

Также во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский "Арсенал" на выезде сыграет ответный поединок с "Нефтчи" в четверг, начало встречи в 20:00 мск. Первый матч между соперниками завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0. Остальные матчи второго квалификационного раунда пройдут в среду и четверг. В случае выхода в следующую стадию "Арсенал" сыграет с израильским клубом "Бней Йегуда".

В третьем квалификационном раунде "Спартак" сыграет с швейцарским "Туном", первый матч московский клуб проведет в гостях 8 августа, ответная встреча пройдет 15 августа.

Результаты других матчей игрового дня:

"Линкольн Сити" (Гибралтар) - "Арарат-Армения" - 1:2 (первый матч - 0:2);

"Судува" (Литва) - "Тре Пенне" (Сан-Марино) - 5:0 (5:0).