Легкоатлетка Кастер Семеня не сможет принять участие в чемпионате мира

ТАСС, 30 июля. Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в том числе в чемпионате мира 2019 года в Дохе, так как Федеральный суд Швейцарии отменил свое решение о приостановке действия правила IAAF по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на представителя спортсменки.

IAAF опубликовала новые правила в апреле 2018 года. Чтобы иметь право принимать участие в состязаниях, необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр. Семеня опротестовала правило IAAF в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил ее иск. После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, там ее апелляция была удовлетворена, однако теперь суд принял новое решение.

28-летняя Семеня является действующей чемпионкой мира в беге на 800 метров. Спортсменка, выигравшая две Олимпиады (2012, 2016) в беге на 800 м, с рождения имеет повышенный уровень тестостерона.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября.