"Олимпиакос" вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

ТАСС, 30 июля. Греческий футбольный клуб "Олимпиакос" дома разгромил чешскую "Викторию" со счетом 4:0 в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и сыграет в третьем раунде с турецким "Башакшехиром".

В составе победителей голами отметились Гильерме (51-я минута), Мигель Анхель Герреро (70) и Рубен Семеду (82), еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Якуб Брабец (73). Первый матч завершился нулевой ничьей.

"Краснодар" начнет участие в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда, соперником российской команды будет португальский "Порту". Первый матч российский клуб сыграет дома 7 августа, ответный матч в Португалии состоится 13 августа. С группового этапа в борьбу вступят петербургский "Зенит" и московский "Локомотив".

Результаты других матчей игрового дня:

АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория) - 3:0 (первый матч - 1:0);

"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия) - 0:2 (0:5);

"Маккаби" (Израиль, Тель-Авив) - "Клуж" (Румыния) - 2:2 (0:1);

"Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) - 2:1 (2:3);

"Валлетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1 (1:3);

"Динамо" (Хорватия, Загреб) - "Сабуртало" (Грузия) - 3:0 (2:0).

Остальные встречи второго квалификационного раунда пройдут в среду.