Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Бьорна Фрэтэнджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась 1 час 15 минут. Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем круге Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (16). Матч пройдет 1 августа.

Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа.