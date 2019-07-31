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ATP

Теннисист Медведев вышел в третий круг турнира в Вашингтоне

Россиянин одержал победу над американцем Бьорном Фрэтэнджело со счетом 6:3, 6:4
Даниил Медведев EPA/PETE MAROVICH
Описание
Даниил Медведев
© EPA/PETE MAROVICH

ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Бьорна Фрэтэнджело в матче второго круга турнира в Вашингтоне. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина. Встреча длилась 1 час 15 минут. Соперники впервые встречались между собой на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В третьем круге Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо (16). Матч пройдет 1 августа.

Турнир в Вашингтоне завершится 4 августа.

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