{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Клуб НХЛ "Калгари" переедет на новую арену в 2024 году

Финансирование строительства на себя возьмут владельцы команды и город
Хоккеисты "Калгари" AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Описание
Хоккеисты "Калгари"
© AP Photo/Ringo H.W. Chiu

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Канадская команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" в 2024 году получит новую арену, строительство которой в равных долях профинансируют одноименный город и владельцы клуба. Об этом сообщил телеканал Си-би-си.

Городской совет Калгари во вторник большинством голосов одобрил финансирование 50% проекта общей стоимостью 550 млн канадских долларов ($418 млн). Вторым инвестором выступает компания Calgary Sports and Entertainment Corporation, которой принадлежит хоккейный клуб.

Арена будет располагаться в восточной части центра Калгари. Ее вместимость составит 19 тыс. зрителей. Строительство стадиона начнется в 2021 году и завершится через три года.

По условиям сделки, город будет владеть ареной и землей, на которой ее возведут, а Calgary Sports and Entertainment Corporation берет на себя 100% всех расходов на содержание стадиона. Однако при этом вся прибыль будет уходить именно компании.

Нынешний стадион "Калгари" был построен в 1983 году. Он вмещает 19,2 тыс. зрителей.

ATP
Россиянин Рублев уступил немцу Гоевчику в матче теннисного турнира в Вашингтоне
Встреча завершилась со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:7 (2:7)
Читать полностью