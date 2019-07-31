Клуб НХЛ "Калгари" переедет на новую арену в 2024 году

ОТТАВА, 31 июля. /ТАСС/. Канадская команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" в 2024 году получит новую арену, строительство которой в равных долях профинансируют одноименный город и владельцы клуба. Об этом сообщил телеканал Си-би-си.

Городской совет Калгари во вторник большинством голосов одобрил финансирование 50% проекта общей стоимостью 550 млн канадских долларов ($418 млн). Вторым инвестором выступает компания Calgary Sports and Entertainment Corporation, которой принадлежит хоккейный клуб.

Арена будет располагаться в восточной части центра Калгари. Ее вместимость составит 19 тыс. зрителей. Строительство стадиона начнется в 2021 году и завершится через три года.

По условиям сделки, город будет владеть ареной и землей, на которой ее возведут, а Calgary Sports and Entertainment Corporation берет на себя 100% всех расходов на содержание стадиона. Однако при этом вся прибыль будет уходить именно компании.

Нынешний стадион "Калгари" был построен в 1983 году. Он вмещает 19,2 тыс. зрителей.