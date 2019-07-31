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ATP

Хачанов не смог выйти в третий круг теннисного турнира в Вашингтоне, проиграв Тсонга

Встреча закончилась со счетом 6:4, 2:6, 7:5 в пользу французского теннисиста
Карен Хачанов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Карен Хачанов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 31 июля. Российский теннисист Карен Хачанов во встрече второго круга турнира в Вашингтоне проиграл французу Жо-Вильфриду Тсонга и не смог выйти в следующую стадию. Призовой фонд соревнований составляет $2 млн.

Матч завершился со счетом 6:4, 2:6, 7:5 в пользу французского теннисиста. Встреча длилась ровно два часа. Игра стала третьей между спортсменами на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Победы во всех трех матчах одержал Тсонга.

В следующем круге французский теннисист сыграет с британцем Кайлом Эдмундом. Встреча пройдет 1 августа.

Ранее из борьбы за главный приз выбыл россиянин Андрей Рублев, который уступил немцу Петеру Гоевчику. Таким образом, единственным представителем России на турнире остался Даниил Медведев. В третьем круге он сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Турнир завершится 4 августа.

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