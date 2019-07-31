Организация Bellator сделала пожертвование в фонд боксера Дадашева

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего российского спортсмена стали травмы, полученные во время боя, прошедшего 20 июля. В 11-м раунде поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание, россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену провели трепанацию черепа.

ТАСС, 31 июля. Руководство американской промоутерской организации Bellator, которая специализируется на смешанных единоборствах, сделало пожертвование в фонд погибшего российского боксера Максима Дадашева. Об этом сообщила пресс-служба Bellator.

"Недавно бойцовская семья потеряла дорогого члена. Это произошло, когда скончался Максим Дадашев. Пожалуйста, присоединитесь к нашей организации и президенту Bellator Скотту Кокеру и сделайте частное пожертвование семье Максима", - говорится в сообщении организации. О сумме пожертвования не сообщается.

Фонд по сбору средств для оказания поддержки семье Дадашева был создан 27 июля компанией Top Rank. На данный момент взносы в него сделали 546 человек, а собранная сумма составляет $44,3 тыс.

Дадашев выходил на профессиональный ринг 14 раз, одержав 13 побед (11 нокаутом) и потерпев одно поражение. В любительской карьере он становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. Прощание с Дадашевым пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.