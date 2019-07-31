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Сборные по футболу

Матч отбора молодежного ЧЕ-2021 по футболу Россия - Польша пройдет на "Екатеринбург-Арене"

Встреча пройдет 11 октября
"Екатеринбург-Арена" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
"Екатеринбург-Арена"
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 31 июля. Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года между сборными России и Польши пройдет на стадионе "Екатеринбург-Арена". Об этом сообщила пресс-служба ФГУП "Спорт-Ин", в чьем ведении находится стадион.

Встреча между командами пройдет 11 октября.

Сборная России в отборе ЧЕ-2021 сыграет в группе 5 с командами Сербии, Болгарии, Латвии, Польши и Эстонии. Первый матч россияне проведут 6 сентября против сербов.

Согласно регламенту, девять победителей групп выходят напрямую в финальную стадию турнира. Четыре лучшие команды, занявшие вторые места, сразятся за право участия в финальной стадии в стыковых матчах. Команды Венгрии и Словении автоматически вышли в финальную стадию на правах организаторов турнира.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет с 13 по 27 июля.

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