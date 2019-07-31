Спортивный комплекс за 99 млн рублей построят в Мичуринске в 2020 году

ТАМБОВ, 31 июля. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс (ФОК) за 99 млн рублей построят в Мичуринске Тамбовской области по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" в 2020 году, сообщил в среду в Facebook глава города Максим Харников.

"В Мичуринске в ближайшее время приступят к строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса. ФОК будет возведен в рамках реализации федерального (регионального) проекта "Спорт - норма жизни" (входит в нацпроект "Демография" - прим. ТАСС). Его стоимость составит порядка 99 миллионов рублей. Согласно контракту, его строительство завершится в ноябре 2020 года", - сообщил он.

ФОК разместится на территории стадиона "Олимп". По проекту в комплексе предусмотрено несколько спортивных залов для занятий борьбой, баскетболом, танцами, восточными единоборствами, а также медпункт, душевые и тренерские комнаты. Особый акцент сделают на создание условий для маломобильных групп населения.

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.