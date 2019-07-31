Объявлен состав женской сборной России по волейболу на отборочный турнир к ОИ-2020

ТАСС, 31 июля. Тренерский штаб женской сборной России по волейболу определился с окончательным составом команды на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио. Об этом в среду сообщила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Полный состав выглядит следующим образом: связующие - Евгения Старцева, Татьяна Романова; диагональные - Наталия Гончарова, Мария Халецкая; доигровщики - Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило; блокирующие - Ирина Королева, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Ирина Фетисова; либеро - Дарья Пилипенко, Алла Галкина.

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.