Футболисты "Зенита" сделают вариации на картину Малевича "Черный квадрат" для соцпроекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенит" напишут вариации на картину Казимира Малевича "Черный квадрат" для социального благотворительного проекта "Синий квадрат", который клуб проведет вместе с Государственным Эрмитажем в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Соглашение о сотрудничестве в среду подписали генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Очень приятно находиться в этом историческом зале, подписать наше соглашение, - сказал Медведев. - Мы давно сотрудничаем, есть отдельные проекты, а сейчас мы вышли на подписание рамочного соглашения, в нем уже есть конкретные события, в том числе "Синий квадрат". Искусство и спорт - у них много общего, драматургия и страсть присуща и спорту, и искусству".

"Для Эрмитажа очень важно, чтобы туристы как можно глубже погружались в искусство. Наши проекты с "Зенитом" на это направлены", - отметил Пиотровский.

В рамках соглашения у клуба и Эрмитажа запланирован ряд совместных мероприятий для популяризации изобразительного искусства, а также проектов музея, спорта и здорового образа жизни. В частности, одним из первых проектов станет благотворительная акция "Синий квадрат", в ходе которой игроки клуба напишут вариации на картину Малевича "Черный квадрат". Затем работы игроков будут проданы на благотворительном аукционе.

Картина "Черный квадрат" была написана российским художником-авангардистом Малевичем в 1915 году, однако затем художник сам выполнил еще несколько таких же работ. Оригинал картины, написанный в 1915 году, хранится в Третьяковской галерее в Москве, вторая картина, написанная в 1930 году, - в Государственном Эрмитаже, третья находится в коллекции Государственного Русского музея в Петербурге.