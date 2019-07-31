{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Шахматист Непомнящий опустился на седьмое место в рейтинге FIDE

Первую строчку занимает Магнус Карлсен

ТАСС, 31 июля. Россиянин Ян Непомнящий опустился с шестой на седьмую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в среду.

На счету Непомнящего 2774 очка. Россиянин Александр Грищук занимает 11-е место (2759), Владислав Артемьев (2757) - 13-е. Владимир Крамник (2753), в январе завершивший карьеру, занимает 15-е место. Сергей Карякин остался на 17-й строчке (2750).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2882), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2818), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2805).

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Умер боксер Максим Дадашев
Вдова боксера Дадашева получит $100 тыс. от промоутерской компании
Также для финансовой помощи семье Дадашева будет организован аукцион
Читать полностью