Шахматист Непомнящий опустился на седьмое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 июля. Россиянин Ян Непомнящий опустился с шестой на седьмую строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте федерации в среду.

На счету Непомнящего 2774 очка. Россиянин Александр Грищук занимает 11-е место (2759), Владислав Артемьев (2757) - 13-е. Владимир Крамник (2753), в январе завершивший карьеру, занимает 15-е место. Сергей Карякин остался на 17-й строчке (2750).

Лидирует чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2882), на втором месте идет американец Фабиано Каруана (2818), третью строчку рейтинга занимает китаец Дин Лижэнь (2805).