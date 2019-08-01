Футболист "Зенита" Кузяев вернулся к тренировкам в общей группе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев приступил к тренировкам в общей группе. Об этом журналистам рассказал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

26-летний Кузяев не выходил на поле с марта, когда получил травму мениска. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи.

"Что касается травм, Кузяев работает в общей группе, - сказал Семак. - [Игорь] Смольников, как и [Олег] Шатов работают с ограничениями".

Главный тренер "Зенита" не стал комментировать информацию о возможном переходе в команду нападающего испанской "Барселоны" Малкома. По словам генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева, вероятность того, что сделка будет оформлена, высока. "Будем говорить об игроках, которые есть у нас в составе. Если случатся изменения, мы прокомментируем потом", - пояснил он.

Ближайший матч "Зенит" проведет в субботу в Санкт-Петербурге против "Краснодара" в рамках четвертого тура чемпионата России. На данный момент петербуржцы с девятью очками занимают первое место в турнирной таблице. Краснодарцы с шестью баллами располагаются на четвертой строчке.