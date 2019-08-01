Бывший игрок клуба НБА "Голден Стэйт" Жеребко может перейти в подмосковные "Химки"

ТАСС, 1 августа. Бывший тяжелый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" швед Юнас Жеребко может продолжить карьеру в подмосковных "Химках". Об этом в четверг сообщил журналист сайта 15min.lt Донатас Урбонас на своей странице в Twitter.

"Жеребко направляется в Европу после 9 сезонов в НБА. Мне сказали, что Жеребко близок к подписанию контракта с "Химками", - написал Урбонас. Отмечается, что главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис рассчитывает, чтобы в его команде было 16-17 хороших игроков, поскольку график у клуба будет загруженным.

В НБА Жеребко выступал с 2009 года, играя за "Детройт", "Бостон", "Юту" и "Голден Стэйт". В прошедшем сезоне он провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА в составе "Голден Стэйт", в которых набирал в среднем 6,3 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 1,3 передачи. В плей-офф турнира он сыграл в 16 встречах, набирая по 2,1 очка при 2,1 подбора и 0,8 передачи.