Семак: "Оренбург" был вправе подать жалобу в РФС на судейство в матче с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак считает, что руководство "Оренбурга" вправе жаловаться в Российский футбольный союз (РФС) на судейство в их очном матче в рамках третьего тура чемпионата России. Такое мнение главный тренер петербуржцев высказал в разговоре с журналистами.

В среду в РФС сообщили ТАСС о получении письма от "Оренбурга". Ранее президент клуба Владимир Кияев сообщил агентству о том, что "Оренбург" попросит организацию не назначать на матчи с участием команды судью Сергея Карасева, который работал на игре против "Зенита". В тот же день руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров отметил две грубые ошибки Карасева, из-за которых арбитру была снижена оценка.

"Это их полное право, - сказал Семак. - Что касается трактовки моментов, этот вопрос лучше в департамент судейства адресовать - когда свистятся руки, когда не свистятся".

"Много спорных решений было и в матче с тем же "Локомотивом", и с тем же "Рубином" - когда руки в штрафной площади, когда свистят, когда не свистят, - добавил он. - Кроме арбитров никто нам правильную трактовку эпизодов не объяснит. Что касается 11-метрового (в концовке матча против "Оренбурга" в ворота "Зенита" ошибочно не был назначен пенальти - прим. ТАСС) - был бы VAR, я мог бы разобраться - такой же момент был в прошлом сезоне на матче "Локомотива" с "Краснодаром".

"Я поэтому всегда выступаю за VAR, чтобы у арбитра всегда была помощь. Чтобы можно было разобраться в трактовке тех или иных моментов и нам - тренерскому штабу, и болельщикам, и журналистам", - отметил главный тренер "Зенита".

На матче "Зенита" система видеоассистента рефери (VAR) будет работать впервые в субботу, когда сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге примут "Краснодар". Встреча пройдет на "Газпром-Арене", начало - 21:30 мск. После трех туров чемпионата России "Зенит" с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице.