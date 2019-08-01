Семак: игра ФК "Краснодар" не сильно изменилась, несмотря на летние трансферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Игра "Краснодара" не сильно изменилась, несмотря на приход в команду новых футболистов. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

После завершения прошлого сезона "Краснодар" покинули два основных полузащитника - Маурисио Перейра и Шарль Каборе. Кроме того, от травм восстанавливаются два игрока основного состава - хавбек Юрий Газинский и крайний нападающий Виктор Классон. Летом состав команды пополнили полузащитники Реми Кабелла, Тонни Вилена, Руслан Камболов, Кайо и Юнес Намли, а также нападающий Маркус Берг.

"В составе "Краснодара" произошли изменения, но сама игра не сильно поменялась. Что касается каких-то нюансов в игре, индивидуальных качеств футболистов, они действительно изменились - был Перейра, который больше отдавал тонких передач, Классон, который играл, взаимосвязь была хорошая", - сказал Семак.

"Сейчас игроки новые, они налаживают взаимодействие. У Намли шикарная левая нога, хорошая техника. Еще посмотрим, будет Кабелла принимать участие со старта или нет", - отметил он.

"Может, Олссон будет играть - он хорош в работе с мячом, в организации игры. Мы посмотрим, будем держать в голове несколько вариантов, а когда уже увидим состав - будем вносить некие коррективы", - добавил главный тренер сине-бело-голубых.

После трех туров чемпионата России "Зенит" с девятью очками занимает первое место в турнирной таблице, "Краснодар" с шестью очками располагается на четвертой позиции. В четвертом туре команды сыграют между собой. Встреча состоится в субботу на стадионе "Газпром-Арена", начало - 21:30 мск.