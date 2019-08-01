Порядка 5 тыс. человек смогут посмотреть на трофей баскетбольного КМ в парке "Зарядье"

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Порядка 5 тысяч человек смогут увидеть трофей Кубка мира по баскетболу, установленный на один день в московском парке "Зарядье". Об этом ТАСС рассказал представитель парка.

В четверг в "Зарядье" состоялась презентация трофея. Столица России стала финальной остановкой в глобальном турне кубка перед отправкой в Китай. Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. Сборная России на турнире сыграет против команд Нигерии, Аргентины и Южной Кореи в группе В.

"Баскетбольный трофей установлен с 11 утра и будет находиться здесь весь день. Любой желающий может с ним сфотографироваться. Увидеть трофей за день сможет до 5 тыс. наших посетителей", - заявили ТАСС в "Зарядье".

В презентации принял участие президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. "Это отличная возможность привлечь болельщиков к баскетбольному чемпионату мира. Мы будем болеть и переживать за нашу сборную", - заявил Кириленко.

Россия стала 24-й страной - участницей тура трофея Кубка мира. Тур стартовал в Пекине 23 мая - за 100 дней до начала турнира. Специально к Кубку мира - 2019 был разработан новый приз, почти целиком выполненный из золота. Трофей носит имя изобретателя баскетбола - Джеймса Нейсмита.

"Буквально в эти дни 45 лет назад мы стали чемпионами мира. Мне бы хотелось, чтобы наши спортсмены были честными сами перед собой. А мы будем их поддерживать, чтобы наши баскетболисты стали чемпионами мира вновь", - заявил ветеран сборной СССР Иван Едешко.