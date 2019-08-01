Футболист "Динамо" Соу перешел в английский "Ноттингем Форест"

ТАСС, 1 августа. Малийский полузащитник российского футбольного клуба "Динамо" Самба Соу перешел в английский "Ноттингем Форест". Об этом в четверг сообщила пресс-служба московской команды.

"Мы благодарим Соу за годы, проведенные в нашем клубе, за профессионализм, самоотдачу и боевитость. Удачи тебе, Самба", - говорится в сообщении.

Футболист перешел в "Динамо" в 2017 году. Всего за "Динамо" он провел 43 матча во всех турнирах, отдав три передачи. Также он выступал за французский "Ланс", турецкие "Кардемир Карабюкспор" и "Кайериспор".

В составе национальной команды Мали он сыграл в 38 встречах, в которых забил два гола. На счету 30-летнего футболиста две бронзовые медали Кубка африканских наций (2012, 2013).

В прошлом сезоне "Ноттингем Форест", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата Англии - Чемпионшипе, занял девятое место.