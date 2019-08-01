Отбывший дисквалификацию пловец Лохте намерен выступить на Олимпиаде-2020

ТАСС, 1 августа. Американский пловец Райан Лохте, отбывший 14-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, планирует выступить на Олимпийских играх 2020 года. Слова шестикратного олимпийского чемпиона приводит Би-би-си.

Лохте был отстранен на 14 месяцев, начиная с 24 мая 2018 года. Дисквалификация американского спортсмена закончилась в конце июля этого года. В среду на национальном отборе на дистанции 200 м комплексом он показал результат 1 минута 57,88 секунды, добыв путевку на американский олимпийский отбор.

"Я определенно не тот человек, которым был три года назад, это были долгие три года, но я рад, что вернулся. Я другой человек, сейчас я никому ничего не пытаюсь доказать, я делаю это для себя и своей семьи. Одна из моих самых главных целей - это пятая Олимпиада и, надеюсь, выход на пьедестал. Я хочу научить своих детей тому, что если у тебя есть мечта и цель, работая над этим на ежедневной основе, ты сможешь сделать все, что угодно", - сказал 34-летний Лохте.

В 2018 году спортсмен в течение шести недель находился на реабилитации от алкогольной зависимости. "Я рад, что пошел туда, поскольку это помогло мне взглянуть на мою жизнь другой стороны, на то, что действительно более важно", - добавил пловец.

Лохте является шестикратным олимпийским чемпионом и 18-кратным чемпионом мира. Также в его активе три серебра и три бронзы Олимпийских игр. Лохте является рекордсменом мира на дистанции 200 м комплексом.

24 мая прошлого года Лохте опубликовал в социальной сети фотографию, на которой ему делают внутривенную инъекцию. В ходе расследования стало известно, что Лохте было внутривенным способом введено разрешенное вещество, название которого не сообщается. Однако в течение 12 часов объем инъекций составил более 100 мл, что без наличия терапевтического исключения запрещено правилами. Поэтому он был дисквалифицирован.