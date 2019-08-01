Российские баскетболисты не смогли выйти в 1/2 финала юниорского чемпионата Европы

ТАСС, 1 августа. Сборная России по баскетболу уступила команде Испании со счетом 77:84 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу среди игроков не старше 18 лет и выступит в турнире за 5-8-е места. Соревнования проходят в греческом Волосе.

В полуфинале испанцы встретятся с победителем встречи между сборными Литвы и Греции. В других четвертьфиналах сыграют сборные Великобритании и Словении, а также команды Турции и Франции. Полуфиналы пройдут 3 августа, матч за третье место и финал состоятся 4 августа.

В матче 1/8 финала россияне победили немцев (76:65). На групповом этапе россияне выступали в группе B, обыграли команды Литвы и Италии, проиграли сборной Черногории и вышли в плей-офф со второго места в группе. Полуфиналы турнира за 5-8-е места пройдут 3 августа, финал - 4 августа.

Чемпионат Европы завершится 4 августа.