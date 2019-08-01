Участие в ЧЕ по пляжному волейболу в Москве примут 128 спортсменов из 20 стран

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Представители 20 стран станут участниками чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Смирнов.

Матчи чемпионата Европы пройдут с 5 по 11 августа на специально построенной площадке в "Лужниках" на берегу Москвы-реки.

"Мы ждем 128 участников из 20 стран, это отражается на визовой поддержке и подготовке. Надеемся, что все пройдет на высоком уровне, несмотря на сложные погодные условия. Это знаковое событие для Москвы, надеемся, что все пройдет без эксцессов. "Лужники" уже принимали соревнования подобного уровня, там есть налаженная система безопасности и контроля доступа, это логистически удобный объект", - заявил Смирнов.

"Хочу всех пригласить на турнир, второй раз он пройдет в Москве, - сказал глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко. - Мы начинаем турнир в хорошем настроении, наши ребята выиграли чемпионат мира, кубок выставят недалеко от центрального корта. Они фавориты, женская пара тоже недавно выиграла серьезный турнир, надеемся, что наши пары продвинутся как можно дальше. Участие примут по 32 пары в мужской и женской сетках, уверен, что это будут матчи самого высокого уровня, конкуренция будет самая серьезная".

Глава федерации отметил, что участие в чемпионате Европы примут по три мужских и женских дуэта из России. "Но также есть возможность, что кто-то пробьется через квалификацию", - отметил он.

Россия принимает континентальное первенство в третий раз. В 2005 году европейский чемпионат проходил в Москве, в 2009 году - в Сочи.