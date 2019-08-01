Зарубежные команды в следующем году могут сыграть на Кубке Александра Овечкина

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воспитанники детских хоккейных школ из Финляндии, Чехии и Швеции могут принять участие в следующем юношеском турнире "Кубок Александра Овечкина". Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг сообщил обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин, который является учредителем турнира.

Турнир пройдет на льду хоккейной "Арены-Мытищи" с 11 по 17 августа, финальная встреча состоится на арене имени Владимира Петрова в Красногорске. Кубок Александра Овечкина пройдет во второй раз. Участие в турнире примут 12 хоккейных коллективов 2007 года рождения - "Ак Барс" (Казань), ЦСКА, "Крылья Советов" и "Спартак" (все - Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Салават Юлаев" (Уфа), "Белые медведи" (Челябинск), "Авангард" (Омск), "СКА-Стрельна" (Санкт-Петербург), а также "Атлант", "Витязь" и "Химик" (все - Московская область). Соревнования пройдут в два этапа - групповая стадия и плей-офф, всего в рамках турнира состоятся 36 игр, каждая из команд сыграет в 6 матчах.

"Конечно, чем больше команд, тем лучше и намного интереснее. Думаю, может быть в следующем году будут играть команды из Финляндии, Чехии, Швеции, все это будет обсуждаться", - сказал Овечкин.

В 2018 году обладателем первого Кубка Александра Овечкина стала команда воскресенского "Химика". В турнире, который прошел в Одинцово, принимало участие шесть команд из Московской области.