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Летние олимпийские виды спорта

Глава ВФВ: сборная Южной Кореи - главный конкурент российских волейболисток в отборе на ОИ

Отборочный турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи станет главным конкурентом команды России на отборочном турнире на Олимпийские игры 2020 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг заявил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.

"Наш прямой конкурент - Южная Корея. Очень хочется отобраться уже в августе, девочки настраиваются на победу. Степень готовности высокая, надеемся на хороший результат", - заявил Шевченко.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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