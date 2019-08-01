Глава ВФВ: сборная Южной Кореи - главный конкурент российских волейболисток в отборе на ОИ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сборная Южной Кореи станет главным конкурентом команды России на отборочном турнире на Олимпийские игры 2020 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС в четверг заявил глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

Женская сборная России по волейболу сыграет в отборочной группе Е с командами Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир пройдет в Калининграде 2-4 августа. Победитель получит путевку на Олимпиаду-2020.

"Наш прямой конкурент - Южная Корея. Очень хочется отобраться уже в августе, девочки настраиваются на победу. Степень готовности высокая, надеемся на хороший результат", - заявил Шевченко.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.