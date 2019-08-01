Туктамышева призвала ФФККР и Международный союз конькобежцев создать звездный уик-энд

ТАСС, 1 августа. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Международный союз конькобежцев (ISU) с просьбой о создании звездного уик-энда. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете, и это логично, так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг? Например, в НБА [Национальной баскетбольной ассоциации - прим. ТАСС], лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно, но прямо сейчас я говорю только о звездном уик-энде, во время которого проходит матч всех звезд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ISU или ФФККР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать, и я уверена, что все билеты будут распроданы моментально", - говорится в сообщении.