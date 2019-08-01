Туктамышева призвала ФФККР и Международный союз конькобежцев создать звездный уик-энд

ТАСС, 1 августа. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Международный союз конькобежцев (ISU) с просьбой о создании звездного уик-энда. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
"Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете, и это логично, так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг? Например, в НБА [Национальной баскетбольной ассоциации - прим. ТАСС], лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно, но прямо сейчас я говорю только о звездном уик-энде, во время которого проходит матч всех звезд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ISU или ФФККР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать, и я уверена, что все билеты будут распроданы моментально", - говорится в сообщении.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Любой спортсмен хочет зарабатывать больше. Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании. Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете и это логично. Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг. Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о звёздном уикенде, во время которого проходит матч всех звёзд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трехочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально. Мы, с моей командой, смонтировали небольшое видео, где представили как выглядел бы конкурс прыжков и совместили его с реакциями со звездного уикенда НБА. Мне кажется, что именно такие ходы позволят привлечь новую аудиторию в наш спорт. Что вы думаете об этом? Купили бы билет на такое мероприятие? ———————————— Any athlete wants to earn more. And our income depends from clubs and federations, and it doesn’t matter if we’re talking about football, basketball or figure skating. If you have a big TV-contract, if you have a big audience, you’re earning more, and it’s logical. So may be figure skating should take successful experience from US major leagues? In NBA, the best basketball league around the globe, making a show everyday: even in the midseason really hot and interesting. But right now I’m talking only about all-star weekend: where all-star game is held and also a lot of other competitions: slam-dunk contest, 3-point contest, skills challenge. So why we couldn’t do the same weekend in figure skating? If ISU or Russian figure skating federation will held an event like these I’ll be first who’ll agree to participate there. And I’m pretty sure that it will be sold-out. We, with my team make a little video where imagine jump-contest with the best skaters in the field. I think that with the moves like that we’ll engage new
Туктамышева является победительницей финала Гран-при в сезоне-2014/15 и бронзовым призером чемпионата Европы (2013). В сезоне-2018/19 она впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе в Японии. На командном Кубке мира в японской Фукуоке, где сборная России заняла третье место, Туктамышева одержала победу в произвольной программе, набрав 153,89 балла и стала второй в коротком прокате (80,54). На этом турнире спортсменка обновила свои лучшие результаты как в обеих программах, так и по общей сумме баллов (234,43).