"Арсенал" за рекордные для себя €80 млн приобрел футболиста Николя Пепе

ТАСС, 1 августа. Английский футбольный клуб "Арсенал" заплатил рекордную сумму за трансфер игрока в своей истории, купив у французского "Лилля" ивуарийского нападающего Николя Пепе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным Transfermarkt, сумма трансфера за 24-летнего футболиста составила €80 млн. Ранее самым дорогим трансфером "Арсенала" было приобретение габонского форварда Пьера-Эмерика Обамеянга из немецкой "Боруссии" (Дортмунд) за €62,55 млн. Также трансфер Пепе стал самой дорогой покупкой африканского игрока в истории, ранее рекорд принадлежал Седрику Бакамбу из Демократической Республики Конго, который перешел из испанского "Вильярреала" в китайский "Бэйцзин Гоань" за €71 млн.

"Пепе очень сильный и талантливый нападающий, которого в своем составе хотели видеть многие топ-клубы Европы, - заявил главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери. - Подписание крайнего нападающего топ-класса было одной из наших приоритетных целей в это трансферное окно, и я рад тому, что он выбрал "Арсенал. Он добавит скорости, мощности и изобретательности нашим атакующим действиям".

Пепе в минувшем сезоне принял участие в 41 матче "Лилля" во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач. Команда заняла второе место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов. По итогам сезона Пепе попал в список претендентов на звание лучшего игрока, приз выиграл французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Ранее Пепе выступал за французские "Анже" и "Орлеан".

"Арсенал" занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии по итогам сезона-2018/19 и примет участие в групповой стадии Лиги Европы в сезоне-2019/20.