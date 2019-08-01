NYT: ФИФА изучает возможность перевода штаб-квартиры организации из Цюриха

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Высокопоставленные функционеры Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривают возможность перевода штаб-квартиры этой организации из Швейцарии, где она находилась на протяжении почти 90 лет. Об этом сообщила в четверг газета New York Times со ссылкой на двух осведомленных лиц.

После того, как Джанни Инфантино был переизбран в июне на второй срок на посту президента ФИФА, пишет газета, он "поставил перед своими помощниками задачу изучить возможность того, что ФИФА покинет свою штаб-квартиру из стекла и стали в Цюрихе". "Обсуждения пока еще на начальном этапе, - отмечается в статье, - и на них влияет множество факторов, но две главные причины - это трудности с наймом сотрудников аппарата из стран за пределами Европы и признание того факта, что продолжение деятельности в стране, где корпорации действуют за завесой секретности, может не совпадать с целями организации, пытающейся вновь завоевать доверие общественности".

ФИФА не выступала публично с заявлениями по этому поводу, отметило издание, однако два осведомленных лица сообщили газете, что ФИФА "изучает возможность покинуть Цюрих". "План может предусматривать полный отказ от Цюриха или частичный перенос оттуда операций, в результате чего ФИФА может открыть представительства в различных районах мира, что позволит организации улучшить доступ и усилить контроль за деятельностью входящих в нее 211 ассоциаций, - отметила газета. - Официальные лица не исключили также, что ситуация останется без изменений и руководство операциями в разных странах будет осуществляться из нынешней штаб-квартиры".

Одной из возможностей, по словам осведомленного лица, могло бы стать возвращение ФИФА в Париж, где эта организация была основана в 1904 году и откуда она перебралась в 1932 году в Цюрих.