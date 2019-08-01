СМИ: бывший капитан "Барселоны" Пуйоль может стать спортдиректором клуба

ТАСС, 1 августа. Руководство испанского футбольного клуба "Барселона" предложило бывшему капитану команды Карлесу Пуйолю должность спортивного директора. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo.

Ранее эту должность занимал Хосе Сегура, в конце июля он покинул свой пост. В 2014-2015 годах Пуйоль работал помощником Андони Субисарреты, который был спортивным директором "Барселоны".

Пуйоль является воспитанником "Барселоны", он выступал за основную команду с 1999 по 2014 годы. Защитник провел 593 игры за "Барселону", забил 19 мячей и сделал 13 голевых передач. В составе клуба Пуйоль шесть раз побеждал в чемпионате Испании, два раза - в Кубке и восемь раз - в Суперкубке страны, три раза выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, дважды - клубный чемпионат мира.

В составе сборной 41-летний Пуйоль провел 100 матчей, забил три гола, став чемпионом мира (2010) и Европы (2008).