"Пюник" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 1 августа. Армянский футбольный клуб "Пюник" сыграл на выезде вничью со счетом 0:0 с чешским клубом "Яблонец" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий раунд.

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу армянского клуба. В третьем отборочном раунде "Пюник" встретится с победителем противостояния между английским "Вулверхэмптоном" и североирландским клубом "Крусейдерс".

Ранее в четверг "Арсенал" (Тула) уступил в ответном матче второго квалификационного раунда со счетом 0:3 азербайджанскому "Нефтчи" (первый матч - 0:1) и завершил борьбу в Лиге Европы. В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).

Результаты других матчей игрового дня:

"Университатя Крайова" (Румыния) - "Гонвед" (Венгрия) - 0:0, по пен. 3:1 (первый матч - 0:0)

АЕЛ (Кипр) - "Арис" (Греция) - 0:1 (0:0);

"Аполлон" (Кипр) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) - 3:1 после доп. вр. (1:2);

"Атромитос" (Греция) - "Дунайска Стреда" (Словакия) - 3:2 (2:1);

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Види" (Венгрия) - 2:0 после доп. вр. (0:1);

"Динамо" (Тбилиси, Грузия) - "Габала" (Азербайджан) - 3:0 (2:0);

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Утрехт" (Нидерланды) - 2:1 после доп. вр. (1:1);

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Люцерн" (Швейцария) - 0:1 (0:1);

"Лиепая" (Латвия) - "Норрчепинг" (Швеция) - 0:1 (0:2);

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Страсбург" (Франция) - 2:1 (1:3);

"Мальме" (Швеция) - "Домжале" (Словения) - 3:2 (2:2);

"Шериф" (Молдавия) - "Партизани" (Албания) - 1:1 (1:0);

"Брондбю" (Дания) - "Лехия" (Польша) - 4:1 после доп. вр. (1:2);

"Лудогорец" (Болгария) - "Валюр" (Исландия) - 4:0 (1:1);

"Прогрес" (Люксембург) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 0:0 (0:2);

"Эсбьерг" (Дания) - "Шахтер" (Солигорск, Белоруссия) - 0:0 (0:2);

"Гзира" (Мальта) - "Вентспилс" (Латвия) - 2:2 (0:4);

"Олимпия" (Словения) - "Ени Малатьяспор" (Турция) - 0:1 (2:2).