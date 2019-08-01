Испанский "Эспаньол" вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

ТАСС, 2 августа. Испанский футбольный клуб "Эспаньол" на выезде обыграл со счетом 3:1 исландский "Стьярнан" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и сыграет с швейцарским "Люцерном" в третьем раунде.

В составе "Эспаньола" отличились испанский защитник Адриан Хинер Педроса (пятая минута), нападающий Борха Иглесиас (52) и аргентинский нападающий Факундо Феррейра (79). У "Стьярнана" единственный мяч забил Бальдур Сигурдссон (87). На 19-й минуте исландец Хильмар-Арни Халльдоурссон ("Стьярнан") не забил пенальти. Первый матч "Эспаньол" выиграл со счетом 4:0.

Ранее в четверг "Арсенал" (Тула) уступил со счетом 0:3 азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче второго квалификационного раунда (первый матч - 0:1) и завершил борьбу в Лиге Европы. В нынешнем сезоне Лиги Европы Россию также будут представлять московские "Спартак" и ЦСКА. Красно-белые начнут выступление с третьего квалификационного раунда, в котором сыграют против швейцарского "Туна" (матчи пройдут 8 и 15 августа), армейцы напрямую попали в групповой раунд турнира (жеребьевка - 30 августа, первый тур - 19 сентября).

Другие результаты игрового дня:

"Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - "Флора" (Эстония) - 2:1 (первый матч - 2:1);

"Стяуа" (Румыния) - "Алашкерт" (Армения) - 2:3 (3:0);

"Штурм" (Австрия) - "Хёугесунн" (Норвегия) - 2:1 (0:2);

"Абердин" (Шотландия) - "Чихура" (Грузия) - 5:0 (1:1);

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "ХБ Торсхавн" (Фарерские острова) - 1:0 (2:2);

"Осиек" (Хорватия) - ЦСКА (София, Болгария) - 1:0, 3:4 по пен. (0:1);

"Спартак" (Трнава, Словакия) - "Локомотив" (Пловдив, Болгария) - 3:1 (0:2);

"Гимарайнш" (Португалия) - "Женесс" (Люксембург) - 4:0 (1:0);

"Крусейдерс" (Северная Ирландия) - "Вулверхэмптон" (Англия) - 1:4 (0:2);

"Партизан" (Сербия) - "Коннах Куэй Номадс" (Уэльс) - 3:0 (1:0).