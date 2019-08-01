Футболист "Нефтчи" Станкович поверил в победу над тульским "Арсеналом" после второго гола

БАКУ, 2 августа. /ТАСС/. Защитник бакинского футбольного клуба "Нефтчи" Воислав Станкович назвал второй гол ответного матча определяющим в противостоянии с тульским "Арсеналом". Об этом он заявил журналистам.

В четверг "Нефтчи" обыграл дома "Арсенал" счетом 3:0 в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы. Бакинский клуб по сумме двух матчей пробился в следующую стадию, так как первая игра тоже завершилась в его пользу - 1:0.

"Перед встречей тренер сказал, что надо играть в свой футбол и не беспокоиться за результат предыдущего матча. В начале игры "Арсенал" нас прижал, но во втором тайме мы забили три мяча. Я считаю, что первый гол стал переломным в матче. Однако только после второго понял, что мы точно победим", - сказал Станкович.

В третьем квалификационном раунде "Нефтчи" сыграет с израильским клубом "Бней Иегуда". Первый матч азербайджанский клуб проведет 8 августа дома, ответный - 15 августа на выезде.