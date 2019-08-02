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Мировой футбол

"Сан-Паулу" подписал контракт с самым титулованным футболистом в истории Алвесом

Соглашение рассчитано до 2020 года
Дани Алвес Пресс-служба сборной Бразилии по футболу/ТАСС
Описание
Дани Алвес
© Пресс-служба сборной Бразилии по футболу/ТАСС

ТАСС, 2 августа. Футбольный клуб "Сан-Паулу" объявил о подписании контракта с бразильским защитником Дани Алвесом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до декабря 2020 года. Ранее сообщалось, что на Алвеса претендуют итальянские "Интер" и "Ювентус", а также испанские "Барселона" и "Севилья".

Последним клубом бразильца был французский "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с 2017 по 2019 год. На его счету 73 игры, восемь голов и 18 передач в составе команды. Также Алвес защищал цвета "Севильи", "Барселоны" и "Ювентуса".

Защитник является самым титулованным футболистом в истории. Он завоевал 40 титулов в карьере на высшем уровне (36 - в составе клубов, 4 - в составе сборной). В составе национальной команды Алвес по два раза выиграл Кубок Америки (2007, 2019) и Кубок конфедераций (2009, 2013).

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