Борец Махов возобновил карьеру и выступит на турнире в Польше

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский борец-тяжеловес Билял Махов после двухлетней паузы в карьере выступит на турнире по вольной борьбе памяти Вацлава Циолковского в Варшаве. Об этом ТАСС сообщил агент 31-летнего спортсмена Тигран Аванян.

В последний раз Махов выходил на ковер в ноябре 2017 года - на абсолютном чемпионате России в Воронеже. Тогда в финале весовой категории до 125 кг он победил Алана Хугаева, а в решающей схватке в абсолютном весе - Батрадза Газзаева. После этого спортсмен взял перерыв, чтобы восстановить здоровье. В марте 2018 года Махов перенес операцию на позвоночнике в израильской клинике.

"Билял восстановился, врачи дали ему добро на участие в соревнованиях - он выступит на Мемориале Циолковского, - сообщил Аванян. - Он вернулся в свой привычный вес и выступит в Варшаве в категории до 125 кг".

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира в Лас-Вегасе 2015 года он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали. Также в его активе бронзовая награда ЧМ-2014 и серебро ЧМ-2011. На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Махов выиграл бронзу, однако серебряный призер позже был дисквалифицирован за допинг и эта медаль перешла к россиянину.

Турнир памяти Циолковского пройдет в Варшаве с 2 по 4 августа.